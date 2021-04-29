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Рискнули бы себе купить такую? В моду входит необычная сумочка.

https://mgorod.kz/projects/nitem/risknuli-by-sebe-kupit-takuyu-v-modu-vhodit-neobychnaya-sumochka/
Marat
Рискнули бы себе купить такую? В моду входит необычная сумочка.
https://mgorod.kz/projects/nitem/risknuli-by-sebe-kupit-takuyu-v-modu-vhodit-neobychnaya-sumochka/

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