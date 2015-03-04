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Шоу-бизнес

Роберт Паттинсон собирается жениться

Актер сделал предложение своей возлюбленной Талии Барнетт сообщает super.ru. 28-летний голливудский актер Роберт Паттинсон решил связать себя узами брака. Кольцо с бриллиантом, которого отчаянно добивались Кристен Стюарт и миллионы фанаток, красуется на безымянном пальце эпатажной 27-летней певицы Талии Барнетт. По словам друзей знаменитостей, шести месяцев отношений оказалось вполне достаточно для серьезного шага. Роберт уверен, что Талия — его судьба. — Роберт намерен жениться на Талии. Он никогда еще не чувствовал себя таким счастливым и умиротворенным. Они уже давно как единое целое и живу
gorod
Роберт Паттинсон собирается жениться
*EXCLUSIVE* Robert Pattinson shows his chivalry to FKA Twigs in the Big Apple
*EXCLUSIVE* Robert Pattinson shows his chivalry to FKA Twigs in the Big Apple
Актер сделал предложение своей возлюбленной Талии Барнетт сообщает super.ru. 28-летний голливудский актер Роберт Паттинсон решил связать себя узами брака. Кольцо с бриллиантом, которого отчаянно добивались Кристен Стюарт и миллионы фанаток, красуется на безымянном пальце эпатажной 27-летней певицы Талии Барнетт. По словам друзей знаменитостей, шести месяцев отношений оказалось вполне достаточно для серьезного шага. Роберт уверен, что Талия — его судьба. — Роберт намерен жениться на Талии. Он никогда еще не чувствовал себя таким счастливым и умиротворенным. Они уже давно как единое целое и живут вместе, — поделился с журналистами друг Паттинсона. О романе звезды «Сумерек» и британской исполнительницы стало известно в августе 2014 года. Сначала влюбленные тайком встречались в Нью-Йорке и Париже, а спустя несколько недель стали жить вместе. Источник фото: Архивы
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