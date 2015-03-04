Роберт Паттинсон собирается жениться

Актер сделал предложение своей возлюбленной Талии Барнетт сообщает super.ru. 28-летний голливудский актер Роберт Паттинсон решил связать себя узами брака. Кольцо с бриллиантом, которого отчаянно добивались Кристен Стюарт и миллионы фанаток, красуется на безымянном пальце эпатажной 27-летней певицы Талии Барнетт. По словам друзей знаменитостей, шести месяцев отношений оказалось вполне достаточно для серьезного шага. Роберт уверен, что Талия — его судьба. — Роберт намерен жениться на Талии. Он никогда еще не чувствовал себя таким счастливым и умиротворенным. Они уже давно как единое целое и живу