Источник: geektimes.ru Источник: geektimes.ru Для современных компьютерных систем не составляет проблемы распознать физический объект либо просчитать некоторые параметры такого объекта. Кроме того, компьютеры очень легко «обучаются» — достаточно ввести новую программу, и система уже «знает кунг-фу».  Тем не менее, самообучающиеся компьютеры еще не так распространены, а эмпирическое обучение компьютерных систем — это и вовсе редко. Агентство DARPA на днях представило новый проект, цель которого — научить роботов чему-то новому путем демонстрации how-to видео с YouTube. Забегая наперед, скажем, что у разработчиков все получилось. Так, в DARPA смогли создать роботов, которые смогли обучаться по кулинарным видео на YouTube, используя затем полученную информацию для приготовления новых блюд. Если точнее, то над проектом работали специалисты из Университета Мэриленда, а DARPA финансировала эту программу. Сама программа получила название Mathematics of Sensing, Exploitation and Execution (MSEE). Что касается результатов проекта, то они весьма интересны. Так, просматривая видео, роботы смогли распознать кухонный «аксессуар» с видео, выбрать его из ряда инструментов, разложенных на столе, и использовать этот инструмент. При этом роботы использовали кухонный «инструментарий» правильно — делали именно то, что было показано на видео. Еще одно достижение проекта — умение роботов аккумулировать полученную в ходе обучения информацию, а также умение делиться этой информацией с другими системами. По словам разработчиков, достижения проекта позволяют с уверенностью говорить о том, что обучать компьютерные системы можно не только путем создания новых программ, есть и другие методы. Источник: geektimes.ru Автор: marks