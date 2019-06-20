19 июня родители юных футболистов провели пресс-конференцию, так как они возмущены героическими постами в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В конференции приняли участие руководитель футбольной школы "Академик" Надежда Тугушева, тренера Сергей Аксютич и Дархан Залмуканов, а также родители Асель Амангалиева, Александра Усова, Нурбулат Джуламанов.
По словам Надежды Тугушевой, они собрались, чтобы дать опровержение публикациям в социальных сетях по поводу пожара, который прошел в Атырау, в гостинице "Райхан".
- Тот пост, который написал Тимур Назаров, порочит честь и достоинство нашей школы и исключает участие в эвакуации детей наших тренеров, родителей и водителей, - пояснила Надежда Тугушева.
Как рассказал тренер Сергей Аксютич, это был не пожар, а задымление, которое гораздо опаснее для жизни.
- Пожар - это одно, там нет дыма и есть шанс выбраться. А при задымлении угарный газ стоит стеной, там просто минимальные шансы на спасение, - пояснил тренер. - Хочется начать с поста Тимура Назарова в социальной сети, который был сделан с подачи директора гостиницы "Sweet Home" Айбара Джаниязова. Все, что он написал, на самом деле, не соответствует правде. В посте он рассказывает, что при спасении дети прятались под кроватью, как такое может быть, когда расстояние от пола до кровати 10-15 сантиметров. То есть туда невозможно забраться. Потом на нас падает негативный фон, потому что в первую очередь мы те люди, которые ответственны за детей, будто бы мы не принимали вовсе участия в эвакуации детей, - пояснил Сергей Аксютич.
Со слов Сергея Аксютича, задымление началось в 00.15, когда все спали.
- Администратор гостиницы "Райхан" криками и стуками будил всех постояльцев. Когда очередь дошла до нас, дым стремительно заполнял этажи. Концентрация дыма становилась угрожающей для жизни людей. Поэтому мы, когда проснулись, поняли, что медлить нельзя. Мы просто обязаны были сохранить детям жизнь. Тогда стали выламывать двери в номера и выводить их через пожарную лестницу. При том что на втором этаже лестницу вскрыла родительница Александра Усова. Она была забаррикодирована постельными принадлежностями, столом и прочими вещами. Видимость была очень плохая, были слышны лишь голоса. Дышать было просто невозможно. Это может понять только тот, кто находился в очаге задымления. Теперь вопрос: "Где были люди, которые выложили этот лживый пост? Как хватает совести писать так?". Как будто у них не осталось ничего святого. Хочется отдельно поблагодарить постояльцев и работников гостиницы "Райхан", а также много незнакомых людей, которые помогали эвакуировать незнакомых ребят. В 00.30 мы все были на улице. Многие дети были раздеты и не было возможности искать одежду и одевать их. Была дорога каждая секунда, - рассказал Сергей Аксютич.
Со слов родителей, когда все дети стояли на улице, к ним подошел директор соседней гостиницы "Sweet Home" Айбар Джаниязов и предложил разместиться у него.
- Потом он добавил, что делает это безвозмездно, понимая нашу ситуацию. Мы зашли в холл. Приехали медики и обследовали детей. Хозяева гостиницы "Райхан" сразу же принесли всем молоко и воду. После чего мы заселились в номера. На утро Джаниязов попросил руководителей гостиницы "Райхан" оплатить счет за предоставленные нам услуги - 92 тысячи тенге, - отметили родители.
Также родители рассказали, что в тот момент детям требовалась психологическая поддержка.
- После случившегося кто-то не может уснуть, кому-то было страшно. Они просили не уходить из комнаты, очень сильно переживали. Для них это был сильнейший стресс, они настоящие маленькие герои, - говорят родители.
Между тем родители отмечают труд пожарных, которые, несмотря ни на что, оперативно разбивали стекла, выбивали двери, спасали оставшихся людей.
Еще одна мама футболиста Асель Амангалиева рассказала, что при эвакуации она самостоятельно спасла троих детей.
- Начну с того, что я сама вытащила троих детей через центральный вход, правда, по дороге одного потеряла, так как он споткнулся. Время искать не было. Я двоих вывела и поручила взрослым смотреть за детьми. Вернулась назад, ползком начала искать третьего ребенка, тренер Дархан услышал мой голос, спустился вниз и мы все же нашли третьего между этажами. Выбежали на улицу, обратно уже все, зайти было невозможно. В тот момент ко мне подошел молодой человек в черной футболке и с черным рюкзаком в руке. Этот случайный прохожий оставил мне свою рюкзак и попросил подержать его, так как там были ценные вещи. Кинулся помогать, залез на козырек крыши и эвакуировал детей. Потом забрал рюкзак и тихо ушел. Мы даже не успели спросить его имя и фамилию, и в числе награжденных его нет, - рассказала Асель Амангалиева.
Одна из родителей Александра Усова была крайне возмущена поведением некоторых прохожих.
- Это страшно, что женщины снимали на телефон раздетых детей на улице, когда те стояли босиком на асфальте. То, что мы успели вытащить, это какие-то простыни и полотенца, кинули их на землю, понятно, что все 34 человека на два полотенца не поместятся. И эти женщины, хочу чтобы им было стыдно, пусть услышат это, ни одна не подошла, не сняла кофту и не дала ребенку, чтобы согреть, прижать и пожалеть. Нас снимали, как в цирке, - заявила Александра.
Родители футболистов, которые не поехали на соревнования, выражали благодарность тем, кто сопровождал их детей в поездке.
- Скажу честно, я благодарен Аллаху, потому что некоторые родители ездят с нашими детьми. Когда уезжали в последний раз, я сказал, как чувствовал, Александре Усовой, мой сын - это твой сын. Она, находясь на втором этаже, когда ее родной сын был на третьем, первым делом выбивала двери и вытаскивала детей. Вы говорите о пожарной безопасности, а дети закрывались, потому что боялись за свои вещи, чтобы их не украли. Мой сын рассказал, что он проснулся от крика тети Саши, и дверь валялась возле его кровати. Мужику простому невозможно выбить дверь. Спасибо всем, кто спас наших детей. Аян у меня единственный поздний ребенок, я поэтому говорю большой вам поклон, - выразил благодарность Нурбулат Джуламанов.
После чего, тренер Сергей Аксютич поблагодарил работников акимата, которые наградили героев.
- Мы понимаем, что такие ситуации могут возникать с кем угодно, когда угодно. Но изначально люди, отвечающие за безопасность, где-то нарушают определенные правила, которые ставят под угрозу жизнь людей, а особенно детей. Конечно, нам нелегко, потому что это случилось с нами, с нашими маленькими героями, которым трудно понять, почему такое произошло. Акимат наградил людей, которые принимали в этом участие, спасибо этим людям, но, наверное, многие остались за кадром, в том числе и мы, - сказал Сергей Аксютич.
Напомним
, 16 июня в гостинице Атырау, где находились футболисты из Уральска, произошел пожар, из которого спасли 34 человека.
Фото Медета МЕДРЕСОВА