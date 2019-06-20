Внести вклад в развитие своего села большое и благородное дело. На протяжении двух лет выпускники различных школ области ведут строительство площадок, скверов и устанавливают памятники на родной земле в рамках программы "Туган жер". Вот и выпускники школы Сулукольского сельского округа не остались в стороне. - Я окончила школу в 1999 году. Вместе с одноклассниками мы решили сделать подарок нашим детям и построить детскую площадку, где будут и качели, и горки, и различные турники, - рассказала жительница Каратобинского района Каракоз Туралиева. Меценатами выступили выпускники, которые вышли из-за парт 20 лет назад. Своими силами они собрали 900 тысяч тенге, на которые и была организована просторная площадка для ребятни. - Дети счастливы, а это главное. Мы хотели, чтобы им было где резвиться на каникулах. Этот проект мы реализовали в рамках программной статьи Елбасы "Рухани жангыру". Хочется отметить, что каждый житель области может внести свой вклад в развитие региона или же своего села, главное захотеть, - пояснила жительница района Айнагуль Кызгожина. В честь торжественного открытия творческими коллективами села был организован концерт, в котором активное участие приняли дети. Местная детвора в восторге от новой, красочной игровой площадки. Рядом с детской площадкой - спортивный стадион для игр с мячом. Строительство длилось 2 месяца. Площадки, как и положено освещены, застелены искусственной травой. - У наших детей появилась новая игровая площадка. Теперь им есть где провести время. И молодежь может здесь развиваться. Пусть все растут здоровыми. Это и для нас хорошая новость, - говорит жительница села Анеля Сагитова. - Вот таким образом общими усилиями мы смогли завершить это большое и достойное, я считаю, дело. Это хороший пример для других жителей нашего края. Да и в нашем селе еще много таких активных и ответственных людей. Пусть они служат во благо своему родному селу, - говорит один из выпускников-меценатов.