Отметив опознавательным знаком место страшной находки, сельчанин сообщил о ней сельскому участковому, который и сообщил о снаряде дежурному войсковой части 30238. В поселок Мункеби была выслана группа разминирования войсковой части 30238, под руководством начальника инженерной службы майора Аслана Баймагамбетова, в чью зону ответственности входят Западно-Казахстанская и Актюбинская области. - Это не первый такой случай, - рассказывает командир войсковой части 30238 полковник Руслан Утепов. - Только с 2015 года группой разминирования было уничтожено около десяти старых неразорвавшихся снарядов, которые вместе с металлоломом находят местные жители. Прибыв на место происшествия, которое находится в 360 километрах от города Актобе, силами МВД был оцеплен район нахождения снаряда. При ближайшем рассмотрении специалистом по ракетно-артиллерийскому вооружению группы разминирования, было установлено, что взрывоопасное вещество является 85 миллиметровым кумулятивным противотанковым снарядом. Его состояние не подлежало транспортировке: покрытый коррозией, с вставленным взрывателем в боевом положении, снаряд относился к 3-ей степени опасности. Саперами было принято решение уничтожить снаряд на месте. Кроме того, группой разминирования была проверена прилегающая местность на предмет взрывоопасных веществ. - Близость к полигону Эмба, который в советское время использовался для исследовательских работ и испытаний новейших образцов военной техники и вооружения, проведения боевых стрельб, до сих пор преподносит сюрпризы, - рассказывает командир группы разминирования войсковой части 30238 майор Аслан Баймагамбетов, - По состоянию найденного снаряда, могу предположить, что он относится к советскому периоду. Саперы убедительно предупреждают охотников за металлоломом не в коем случае не прикасаться к предметам, даже отдаленно напоминающим взрывоопасные предметы. При находке сообщать в правоохранительные органы и не пытаться самостоятельно транспортировать или сдавать в пункты приема цветных металлов во избежание трагедии.