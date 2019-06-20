Популярный онлайн-журнал Zdnet, издаваемый американской медиа-компанией CBS Interactive, в мае опубликовал статью о новых трендах на глобальном рынке ТВ. Эксперты расставляют точки над «i» в спорах о современных технологиях дисплеев и дают представление будущим покупателям о том, какие телевизоры будут востребованы в обозримом будущем.
Zdnet отмечает, что компания Samsung - глобальный лидер рынка ТВ, разработала инновационные и при этом доступные решения с LCD-технологией, которые обеспечивают высокий уровень глубины черного цвета и впечатляющее качество изображения, создав угрозу конкурентоспособности другой, более дорогой технологии на базе органических светодиодов – OLED.
«Продажи ЖК-телевизоров на основе технологии Quantum Dot (QD), получившей в компании название QLED, превзошли все ожидания рынка. После этого в 2018 году Samsung представила телевизоры на базе технологии MicroLED, которая по уровню черного не уступает OLED», – пишет журнал.
Micro LED-дисплеи состоят
из отдельных модулей из миллионов неорганических самоизлучающих красных, зеленых и синих микро-светодиодов, которые излучают свет самостоятельно для отображения ярких цветов на экране. Это обеспечивает непревзойденное качество изображения, опережая все технологии, представленные на рынке в настоящее время.
Zdnet также прогнозирует скорый выпуск Samsung телевизоров на базе технологии QD-OLED, о чем было заявлено компанией в начале года.
Samsung отказалась от использования OLED-панелей в телевизорах после того, как сделала вывод, что пиксели в этой технологии имеют меньший срок службы, чем в распространенном LCD, что приводит к известной проблеме «выгорания». Это эффект, когда на экране остается след от предыдущего изображения, которое демонстрировалось долгое время. Компания была убеждена, что OLED больше подходит для смартфонов, экраны которых не такие большие, а жизненный цикл короче, кроме того, они потребляют меньше энергии.
Тем не менее другие производители вывели OLED-телевизоры на рынок. В результате попыток устранить главный недостаток технологии с органическими светодиодами – выгорание синих пикселей – появились белые OLED-светодиоды. Эксперты задались вопросом: можно ли такую панель считать «настоящим OLED-дисплеем», если в ней нет основной цветовой модели RGB – красного, зеленого и синего пикселя? Так, у OLED-телевизоров самый насыщенный черный цвет, однако технологическая проблема осталась, подчеркивают аналитики Zdnet.
Это заключение подтверждает прошлогодний эксперимент влиятельного американского портала о технологиях Rtings.com, который обнаружил
следы выгорания экрана OLED-телевизора. Эксперты провели серию испытаний дисплеев на основе органических светодиодов, чтобы выяснить, при каких сценариях просмотра ТВ может проявиться эта особенность. В ходе эксперимента особенно «пострадал» телевизор, который транслировал канал CNN – у нижней кромки, где расположена рубрика горячих новостей, а также на месте логотипа телекомпании стал заметен эффект выгорания.
Samsung, в свою очередь, гарантирует, что ее телевизоры не имеют подобных проблем. Одним из показателей отсутствия указанных недостатков является новый режим Ambient Mode в телевизорах QLED, который в неактивном состоянии экрана демонстрирует выбранное пользователем изображение, в течение длительного времени. Режим позволяет телевизору буквально слиться с интерьерами комнаты, а владельцу – узнавать полезную информацию, например, время или погоду.
В этом году Samsung представила первый в мире QLED 8K с максимально высоким и детализированным из существующих сегодня разрешений экрана, а также с технологией искусственного интеллекта, которая улучшает качество исходного контента до максимально близкого к 8К. Компания представила новую линейку QLED-телевизоров также в Казахстане, открыв предзаказ в мае.
