Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев, за последние два года обеспечены чистой питьевой водой 110 сельских населенных пунктов, проложено 2 тысячи километров водопроводных сетей. На 1 апреля 2019 года доступ к централизованному водоснабжению имеют 204 села из 435 или 47% от общего количества. В текущем году на строительство 28 объектов водоснабжения в 39 сельских населенных пунктах с охватом населения свыше 53 тысяч человек выделено 4,1 млрд тенге: - Акжайыкский район - с.Шабдаржап, с.Томпак, с.Базартобе, с.Кадыркул, с.Кызылжар, с.Жайык, с.Кенсуат; - Бокейординский район - с.Уштерек, с.Тайгара; - Район Байтерек - с.Трекино, с.Достык, с.Егиндыбулак, с.Поливное, с.Асан, с.Большой Чаган, с.Колесово; - Казталовский район - с.Коктерек, с.Карасу, подводка водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с.Казталовка; - Сырымский район - с.Косарал, с.Жетикол, с.Тоганас, с.Анкаты, с.Куспанкуль; - Таскалинский район - с.Таскала; - Теректинский район - с.ЖанаОмир, с.Узунколь, с.Яик, с.Богдановка, с.Приречное, с.Юбилейное; - Шынгырлауский район - с.Ащысай, с.Мырзакара, с.Жанакуш, с.Шынгырлау, с.Аксугум, с.Алмазное. Нужно отметить, что вода проводится в села по госпрограмме "Ак булак". Если с 2011 по 2017 годы по программе «Ақ бұлақ» были введены в эксплуатацию 73 объекта водообеспечения, то в 2018 году - 31. на эти цели из республиканского и местного бюджетов было выделено 4 миллиарда тенге. За 2019-2020 годы планируется строительство и реконструкция ещё 32 объектов в 37 сельских населённых пунктах. К концу 20-го планируется достичь уровень водообеспеченности по области до 50,3%.