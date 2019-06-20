К централизованному водоснабжению имеют доступ 204 села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев, за последние два года обеспечены чистой питьевой водой 110 сельских населенных пунктов, проложено 2 тысячи километров водопроводных сетей. На 1 апреля 2019 года доступ к централизованному водоснабжению имеют 204 села из 435 или 47% от общего количества. В текущем году на строительство 28 объектов водоснабжения в 39 сельских населенных пунктах с охватом населения свыше 53 тысяч человек выделено 4,1 млрд тенге: - Акжайыкский район - с.Шабдаржап, с.Томпак, с.Базартобе, с.Кадыркул, с.Кызылжар, с.Жайык, с.Кенсуат; - Бокейординский район - с.Уштерек, с.Тайгара; - Район Байтерек - с.Трекино, с.Достык, с.Егиндыбулак, с.Поливное, с.Асан, с.Большой Чаган, с.Колесово; - Казталовский район - с.Коктерек, с.Карасу, подводка водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с.Казталовка; - Сырымский район - с.Косарал, с.Жетикол, с.Тоганас, с.Анкаты, с.Куспанкуль; - Таскалинский район - с.Таскала; - Теректинский район - с.ЖанаОмир, с.Узунколь, с.Яик, с.Богдановка, с.Приречное, с.Юбилейное; - Шынгырлауский район - с.Ащысай, с.Мырзакара, с.Жанакуш, с.Шынгырлау, с.Аксугум, с.Алмазное. Нужно отметить, что вода проводится в села по госпрограмме "Ак булак". Если с 2011 по 2017 годы по программе «Ақ бұлақ» были введены в эксплуатацию 73 объекта водообеспечения, то в 2018 году - 31. на эти цели из республиканского и местного бюджетов было выделено 4 миллиарда тенге. За 2019-2020 годы планируется строительство и реконструкция ещё 32 объектов в 37 сельских населённых пунктах. К концу 20-го планируется достичь уровень водообеспеченности по области до 50,3%. Анна СУВОРОВА