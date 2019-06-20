Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz - 20 июня примерно в 10.00 в десяти километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет Ан-2, - прокомментировал Нурахметов. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы. Причина падения устанавливается. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что по факту происшествия будет проведено расследование.