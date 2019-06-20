Как рассказала жительница дома №86 по проспекту Евразия Юлия Качко, на протяжении многих лет на первом этаже многоэтажки функционирует ресторан, который раньше назывался "Астория", ныне - "Гюльчатай". – Изначально владелец заведения согласовывал с нами проект своего ресторана. Тогда он уверил нас, что заведение будет работать лишь до 23.00. Мы дали свое согласие. После этого он начал делать пристройку, начал расширяться, и ресторан стал работать до 2.00-3.00. Музыка звучала так, что мы не могли уснуть. Дом панельный, поэтому здесь слышно каждое слово посетителей, смех, двери постоянно хлопают, в туалете вечно слышны какие-то голоса. У меня двое детей, младшему из которых всего шесть месяцев. От шума страдаем только мы, потому что живем непосредственно над рестораном, другие две квартиры с нашего этажа выкупил хозяин заведения, и сейчас в одной квартире живут его родственники, а в другой - кто-то из персонала, - говорит жительница дома Юлия Качко. По словам девушки, они уже жаловались во всевозможные инстанции. Один суд они даже выиграли и предпринимателю выписали штраф. Но ситуация не поменялась. – Мы обращались в отдел предпринимательства, там говорят, что ничего поделать не могут. Участковые и патрульные полицейские частые гости в нашем доме. Мы вызываем их почти каждую ночь, они заходят ко мне домой, слышат, как у нас звучит их музыка, идут к ним, шум затихает, и как только они уезжают, все начинается снова. Мы подали в суд, дело выиграли, его (хозяина "Гюльчатай" - прим. автора) оштрафовали, но вместо того, чтобы исправить ситуацию, он вывесил табличку "Караоке", а музыка начала звучать еще громче. Мы вызывали независимых специалистов, которые измерили уровень шума, результаты превысили всевозможные показатели. Он (хозяин заведения - прим.автора) чувствует себя безнаказанным, не реагирует на замечания. Мы уже устали жить в таких условия, соседям с других этажей не так слышен шум, поэтому они не хотят связываться с этими проблемами и ходить по судам. Запахи - это вообще отдельная тема. Горелый шашлык, жареный лук, чем только не пахнет. Мы не можем сушить белье на балконе. Кроме этого, после трех часов ночи они начинают выгрузку товара. Их запасной выход находится прямо перед нашим балконом, слышны голоса, крики, смех. Весной мы облагородили под балконом цветник, так они все вытоптали. У нас просто опускаются руки. Продавать квартиру и переезжать куда-то мы не собираемся, живем в центре города, рядом школа, детский сад. Почему мы должны переезжать? Мы ничего против его заведения не имеем, пусть работает, но не мешает другим. Мы хотим просто тишины, - возмущается Юлия. Между тем, по словам владельца заведения Еркина Мухангалиева, ресторан работает без нарушений, а уровень шума не превышает допустимые нормы. – Мое заведение работает 15 лет, с самого начала ресторан работает до 2.00. Я отремонтировал по всему дому систему канализации, отопления, во всех залах есть система шумоизоляции, тем более под квартирой Качко находятся VIP-залы, там нет караоке, нет танцевального зала. Музыки не должно быть слышно. К нам приходят приличные люди, ссор, драк не происходит. Мы вообще из-за семьи Качко стараемся не впускать туда гостей. На кухне установлена вытяжка, запаха гари тоже быть не должно. Я обеспечиваю работой 40 человек, у них дети, кредиты, ипотеки, предоставляю им бесплатно жилье. Я уже три раза заплатил штраф, мне не дают работать, постоянные разборки и ссоры уже надоели. Систематически вызывают участковых, подстрекают соседей. Я вынужден обратиться за помощью в палату предпринимателей, так как не согласен с их обвинениями, - заявил Еркин Мухангалиев.