Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 2018 году в области перевели в электронный формат 4 вида госуслуг, - сообщила Гульназ Сисенова. - Это касается автоматизации очередности и выдачи направлений в детские сады, в области здравоохранения: запись к врачу, вызов врача на дом и прикрепление к медицинским организациям через мобильное приложение «Даму мед». Из областного бюджета на это было выделено 858,7 млн тенге. Сокращается бумажный документооборот и расходы на канцтовары. Пока чиновники рапортуют о сокращении расходов из бюджета на канцтовары, родители закидывают соцсети жалобами, что через сайт электронного правительства очень сложно устроить ребенка в школу и детский сад. Люди неделями караулят ЦОНы, стоят в очередях, потому что программы зависают, не работают, в садиках и школах нет свободных мест. - Кошмар! Проблема пойти в школу! Где это видано? И в садик попасть очень тяжело, - возмущается жительница Актобе. - Подали документы в электронном формате в СШ 23 в рус.класс. Нам пришел отказ. Далее подали документы в СШ 64. Тоже отказали. В обеих школах причина - не с территории обслуживания. Других школ рядом с нашим районом с русскими классами нет. В итоге стресс, - пишет еще один пользователь. - Программа для подачи заявления не работает или зависает. Так и не смогли подать заявление. В 64-й школе говорят, что мы не относимся с их территории, хотя находимся в 100 метрах от школы. Бардак, - пишет родитель. - Что делать? Хотела повторно отправить документы, а СШ 23 и СШ 64 уже в списках нет! Ужас! Предлагают СШ сельские в Акжаре, Благодарном, Ясном, но мы там не живем. Куда нам идти учиться? - задаются вопросом горожане. В отделе образования Актобе им ответили, что в бумажном виде больше заявления не принимают, обращаться напрямую в школы и садики бесполезно.