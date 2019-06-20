Сегодня, 20 июня, в парке культуры и отдыха прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы. По словам заместителя начальника ДУИС по ЗКО Манарбека Габдуллина, соревнования прошли в целях популяризации служебно-прикладных видов спорта и пропаганды спорта и здорового образа жизни, сотрудников. В соревнованиях приняли участие свыше 100 сотрудников УИС в повседневной полицейской форме одежды, которым предстояло преодолеть дистанцию в 3 километра. Среди них были замечен чемпион мира, мастер спорта международного класса по самбо Нурлыбек Хайруллин, призер чемпионата Республики Казахстан по самбо, многократный чемпион области, кандидат в мастера спорта по самбо Алибек Танкишев. Победителей кросса наградили почетными грамотами.