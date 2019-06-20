Светлана Мустанова живет в частном доме по в поселке Зачаганск. Женщина рассказывает, что сегодня, 20 июня, в 10.30 ей показалось, что у них во дворе плачет ребенок. - Потом услышала лай собак, хотя у нас их нет. Не поняла, в чем дело. Выглянула в окно, смотрю, павлин в окружении собак. Сразу позвала сына, он помог прогнать собак. Мы его проводили в летнюю кухню. Позвонили в зоопарк, думали, может быть, у них пропал, там ответили нет. Позвонили в ЧС, трубку никто не взял. Теперь не знаем, что с ним делать, кто его хозяин и чем его вообще кормить. Дала только воду и теперь ищу в интернете, чем его можно покормить, - рассказала Светлана Мустанова. Также Светлана отметила, что они живу в этом доме 13 лет и их соседи редкой птицы не держат.

