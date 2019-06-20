Шынгысу Тиыштыку было 17 лет. Он только окончил десятый класс в столичной школе № 53. Впереди были два месяца каникул. А еще - подготовка к ЕНТ, выпускной и поступление в университет. Грандиозные планы школьника оборвались 21 июня 2017 года. Трагический случай произошел в деревне Оразак Акмолинской области. Шынгыс спас двоих детей, купавшихся в воде без присмотра родителей. Школьник вытащил мальчишек, но сам погиб. - Сын решил поехать на несколько недель к моей сестре в деревню. Он уже гостил там, поэтому я не переживала за него. Приближался день его отъезда домой. Он пообещал моей сестре соорудить клетку для цыплят и хотел успеть закончить начатое. Возможно, поэтому он в тот роковой день проснулся очень рано. Шынгыс обычно допоздна переписывался с друзьями в соцсетях, поэтому спал до 12 часов дня. Но в тот злополучный день проснулся рано. По словам сестры, он хотел найти детей родственников, чтобы они помогли ему достроить клетку для цыплят. Возможно, это и привело его к тому обрыву, - рассказывает мама мальчика. По словам Альфии, ее сын, не найдя ребят дома, пошел искать их по всей деревне. Шынгыс нашел их возле водоема. Когда школьник подошел к берегу, он увидел, что они тонут. Парень, долго не думая, кинулся спасать детей. - Мой сын сразу прыгнул в воду. Он быстро вытащил первого мальчика на берег, но со вторым возникли сложности. То ли сердце схватило у ребенка, то ли была просто паника, но Шынгыс еле вытащил его из воды. Сын профессионально занимался плаванием, поэтому отлично держался на воде. Но что-то пошло не так. Возможно, Шынгыс наглотался воды или сил не осталось, но он не смог выплыть. Он спас двоих ребят, а сам утонул, - говорит Альфия.Мама Шынгыса рассказала в беседе, что ее сын всегда спешил на помощь людям и не задумываясь помогал каждому. - Сын был таким скромным, добродушным, с большим сердцем. Я не могу сказать, что он был отличником или лучшим учеником в школе. Но его все очень любили. Он быстро заводил дружбу, знакомства, мог найти общий язык со всеми. И, несмотря на свой юный возраст, переживал за всех и старался всегда чем-нибудь помочь. Он очень любил детей и с такой заботой старался присматривать за соседскими детьми, за детьми родственников. Шынгыса я воспитывала сама, мы с его отцом в разводе. И когда я спросила сына о том, не будет ли он против моего второго брака, он не просто внимательно меня выслушал. Сын так обрадовался за меня и с нетерпением ждал появления сестренки. Оберегал ее, сам всегда нянчился с ней, - сообщила Альфия. У Альфии осталось много вопросов к обстоятельствам гибели ее сына. Все два года она собирает детали того рокового дня. - Почему никто из взрослых не поспешил на помощь тонущим детям?! По каким причинам люди стояли и наблюдали, как мой сын уходит под воду?! Почему вообще этот водоем не был огорожен и люди там купались? Это не озеро, не река. Это котлован, наполненный водой, который и сейчас представляет опасность. Я после гибели сына писала письмо в КЧС с просьбой огородить этот обрыв, чтобы больше никто там не купался и не погиб. Но, насколько я знаю, никто так ничего и не сделал, - рассказывает Альфия. На вопрос о том, как живут спасенные ее сыном дети, Альфия не сразу смогла ответить. - Я с ними не общаюсь, хоть это и наши родственники. Наверное, так нельзя говорить, но я не могу простить их родителям смерть сына. Почему они оставили без присмотра своих детей? Как они разрешали им купаться в обрыве? Ведь если бы ребят там не было, Шынгыс остался бы жив. И, думаю, их родители до конца не осознают цену спасенных жизней, - продолжает мама. О героическом поступке Шынгыса спустя два года напоминает только заметка в региональной газете. Мама мальчика бережно хранит ее, как и остальные вещи сына. - Я только сейчас собралась с силами, чтобы рассказать историю сына. Я просто хочу, чтобы родители несли ответственность за своих детей. Не разрешали им одним идти в места повышенного риска, объясняли им элементарные правила безопасности. Ведь другие рискуют своими жизнями, чтобы спасти их. Сколько случаев, где люди спасают детей, которые остались без присмотра. Хорошо, когда истории заканчиваются без смертей. Но как быть, когда конец такой печальный?! - задается вопросом Альфия.