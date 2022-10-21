Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау

Недовольные решением суда первой инстанции, они обратились в апелляционную коллегию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Апелляционная коллегия Атырауского областного суда пересмотрела постановление суда первой инстанции по жалобам матери. По одному делу она проходит в качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, а по второму делу в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности. А дело было так: 16 августа примерно в 21:00 в общественном месте подрались двое детей 11 и 14 лет. По словам матери одного из мальчиков, в тот день,