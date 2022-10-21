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Происшествия

Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау

Недовольные решением суда первой инстанции, они обратились в апелляционную коллегию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Апелляционная коллегия Атырауского областного суда пересмотрела постановление суда первой инстанции по жалобам матери. По одному делу она проходит в качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, а по второму делу в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности. А дело было так: 16 августа примерно в 21:00 в общественном месте подрались двое детей 11 и 14 лет. По словам матери одного из мальчиков, в тот день,
Арайлым Усербаева
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Недовольные решением суда первой инстанции, они обратились в апелляционную коллегию, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Апелляционная коллегия Атырауского областного суда пересмотрела постановление суда первой инстанции по жалобам матери. По одному делу она проходит в качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, а по второму делу в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности. А дело было так: 16 августа примерно в 21:00 в общественном месте подрались двое детей 11 и 14 лет. По словам матери одного из мальчиков,  в тот день, когда её сын шёл со своим другом, к нему придрался соседский мальчик. У них завязался словесный конфликт и тот ударил её сына, который упал и начал плакать. В это время вышел из дома отец обидчика и начал кричать на её сына и оскорблять. Женщина заявила, что не понимает, почему к ответственности привлекают именно её. Между тем отец второго мальчика в суде показал, что в тот день вечером отдыхал, с улицы раздался шум. Выйдя, узнал, что произошёл конфликт сына с соседским мальчиком. Со слов сына, второй подросток первым кинул в него камень, а тот в свою очередь ударил его по животу. Когда он подошёл к соседскому мальчику и сделал замечание, он начал материться и грубить. В это время позвонила его мать и тоже начала кричать, и он был вынужден вызвать полицию.
– Медицинское освидетельствование его сына установило, что у мальчика был ушиб, подкожная гематома теменной области головы. По вышеуказанному факту в отношении отца несовершеннолетнего также был составлен протокол об административном правонарушении по статье 435 КоАП (хулиганство). Постановлением суда первой инстанции, правонарушитель, то есть мать, признана виновной за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, ей назначено наказание в виде штрафа 30 630 тенге, - сообщили в областном суде.
Между тем, отца 14-летнего мальчика освободили от ответственности за отсутствием состава административного правонарушения. Да и факта мелкого хулиганства в действиях подростка в суде не установили.
– Вина матери несовершеннолетнего полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом, протоколами опроса, показаниями свидетелей и другими материалами дела. В суде апелляционной инстанции подтверждено, что именно её сын был инициатором данной конфликтной ситуации. Он изначально бросил камень в сторону второго мальчика, в результате которого он получил ушиб в теменную область головы. Это подтвердили и свидетели. После чего он ударил второго мальчика в область груди, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы. При этом коллегия согласилась с выводами суда о наличии в действиях матери несовершеннолетнего состава административного правонарушения, - говорится в материалах дела.
Таким образом, апелляционная коллегия пришла к выводу, что постановления суда первой инстанции вынесены законно и обоснованно. Между тем, мать мальчика заявила, что не согласна с таким решением суда. Женщина даже написала обращение в фонд НеМолчи. По её словам, обидчик её сына первым начал придираться, назвал «собакой» и первым ударил её сына. А когда вышел отец, то и вовсе перешёл к ещё более «героическим действиям», взял в кулак камень и всей силой ударил её сына, так что ребёнок от боли начал задыхаться, мальчика вырвало.
– Мужчина вместо того, чтобы урегулировать конфликт, налетел на моего сына, начал оскорблять словами «щенок», «вы здесь никто», «и мать и брат твои никто». А мой сын оскорблённый, ущемлённый, да ещё и «полученным ударом камня в кулаке», задыхаясь, еле пришел домой, - написала женщина.
Она также заявила, что её сын является инвалидом детства, однако в суде заявили, что не были представлены доказательства о наличии инвалидности у ребёнка и телесных повреждений, причинённых противоправными действиями второго мальчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция ДТП

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