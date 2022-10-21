Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау

– Медицинское освидетельствование его сына установило, что у мальчика был ушиб, подкожная гематома теменной области головы. По вышеуказанному факту в отношении отца несовершеннолетнего также был составлен протокол об административном правонарушении по статье 435 КоАП (хулиганство). Постановлением суда первой инстанции, правонарушитель, то есть мать, признана виновной за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, ей назначено наказание в виде штрафа 30 630 тенге, - сообщили в областном суде.Между тем, отца 14-летнего мальчика освободили от ответственности за отсутствием состава административного правонарушения. Да и факта мелкого хулиганства в действиях подростка в суде не установили.
– Вина матери несовершеннолетнего полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом, протоколами опроса, показаниями свидетелей и другими материалами дела. В суде апелляционной инстанции подтверждено, что именно её сын был инициатором данной конфликтной ситуации. Он изначально бросил камень в сторону второго мальчика, в результате которого он получил ушиб в теменную область головы. Это подтвердили и свидетели. После чего он ударил второго мальчика в область груди, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы. При этом коллегия согласилась с выводами суда о наличии в действиях матери несовершеннолетнего состава административного правонарушения, - говорится в материалах дела.Таким образом, апелляционная коллегия пришла к выводу, что постановления суда первой инстанции вынесены законно и обоснованно. Между тем, мать мальчика заявила, что не согласна с таким решением суда. Женщина даже написала обращение в фонд НеМолчи. По её словам, обидчик её сына первым начал придираться, назвал «собакой» и первым ударил её сына. А когда вышел отец, то и вовсе перешёл к ещё более «героическим действиям», взял в кулак камень и всей силой ударил её сына, так что ребёнок от боли начал задыхаться, мальчика вырвало.
– Мужчина вместо того, чтобы урегулировать конфликт, налетел на моего сына, начал оскорблять словами «щенок», «вы здесь никто», «и мать и брат твои никто». А мой сын оскорблённый, ущемлённый, да ещё и «полученным ударом камня в кулаке», задыхаясь, еле пришел домой, - написала женщина.Она также заявила, что её сын является инвалидом детства, однако в суде заявили, что не были представлены доказательства о наличии инвалидности у ребёнка и телесных повреждений, причинённых противоправными действиями второго мальчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.