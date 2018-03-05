Родители тяжелобольного малыша в Уральске не могут найти клинику для лечения

У полуторагодовалого Муслима СИСЕНГАЛИЕВА атрофия головного мозга и зрительных нервов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители мальчика отправили запросы в несколько зарубежных клиник, однако ответов так и не получили. По словам мамы малыша Айданы ШАХБЕРГЕНОВОЙ, в октябре 2017 года ее сыну стало плохо. Его начало рвать. Подождав до вечера, родители отвезли мальчика в больницу. - Мы поехали в детскую областную больницу, и сыну поставили диагноз - менингит. На следующий день нас перевели в областную инфекционную больницу, где сын 20 дней пролежал в реанимации. Из них 10 дней он нахо