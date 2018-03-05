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Социум

Родители тяжелобольного малыша в Уральске не могут найти клинику для лечения

У полуторагодовалого Муслима СИСЕНГАЛИЕВА атрофия головного мозга и зрительных нервов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители мальчика отправили запросы в несколько зарубежных клиник, однако ответов так и не получили. По словам мамы малыша Айданы ШАХБЕРГЕНОВОЙ, в октябре 2017 года ее сыну стало плохо. Его начало рвать. Подождав до вечера, родители отвезли мальчика в больницу. - Мы поехали в детскую областную больницу, и сыну поставили диагноз - менингит. На следующий день нас перевели в областную инфекционную больницу, где сын 20 дней пролежал в реанимации. Из них 10 дней он нахо
gorod
Родители тяжелобольного малыша в Уральске не могут найти клинику для лечения
У полуторагодовалого Муслима СИСЕНГАЛИЕВА атрофия головного мозга и зрительных нервов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родители мальчика отправили запросы в несколько зарубежных клиник, однако ответов так и не получили. По словам мамы малыша Айданы ШАХБЕРГЕНОВОЙ, в октябре 2017 года ее сыну стало плохо. Его начало рвать. Подождав до вечера, родители отвезли мальчика в больницу. - Мы поехали в детскую областную больницу, и сыну поставили диагноз - менингит. На следующий день нас перевели в областную инфекционную больницу, где сын 20 дней пролежал в реанимации. Из них 10 дней он находился в коме. Затем в ноябре 2017 года нас направили в Астану для установления точного диагноза. В столичной клинике моему мальчику поставили диагноз - полная  атрофия зрительных нервов, атрофия головного мозга и кровоизлияние в мозг, а также эпилепсия, - рассказала мама. В течение полугода родители собственными силами искали клинику, которая бы могла принять Муслима, и специалистов, которые назначили бы лечение. - Мы обращались к волонтерам, они помогли нам отправить запрос в клинику Кореи и еще в одну зарубежную клинику, но ответа до сих пор нет. Мы, к сожалению, не можем своими силами сейчас найти специалистов, которые бы смогли помочь сыночку. Он сейчас все время просто лежит и не двигается. Не реагирует на свет, не берет свои любимые игрушки и не разговаривает. Не могу смотреть на то, как мой сын увядает с каждым днем все больше, - пояснила расстроенная женщина. - В январе 2018 года мы оформили сыну инвалидность. Муслим СИСЕНГАЛИЕВ второй ребенок в семье. Родился он 29 июля 2016 года абсолютно здоровым, однако простая простуда привела к страшным последствиям. Семья Муслима СИСЕНГАЛИЕВА просит всех неравнодушных помочь советом или же контактами клиник, которые специализируются на подобных заболеваниях. Напомним, история болезни маленького Муслима стала известна в начале 2018 года. Тогда родители мальчика хотели отвезти сына в Корею или Германию, где сумма обследования составляла 15 миллионов тенге, однако ответа от этих клиник так и не поступило. Желающих помочь Муслиму СИСЕНГАЛИЕВУ просим связаться с мамой мальчика по номеру: 8 (707) 836-59-03.
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