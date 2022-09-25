- В это время уже темно, за детей страшно. К тому же полно бродячих собак, говорят родители.

5up8IWPzNLM Родители записали видеообращение к акиму области и руководителю управления образования в фойе школы-гимназии №34 имени Асана Тайманова. По словам родителей, в гимназии помимо своих учащихся занимаются дети из строящейся школы №31, которые раннее были переведены в школу №23, а затем в здание их гимназии. Это создало трудности для гимназистов. Так, занятия учащиеся 5 и 7 классов заканчиваются в 20.05.Вторая проблема - неиспользование интерактивных кабинетов по назначению. К примеру, кабинеты английского языка заняты детьми из другой школы, поэтому гимназисты занимаются в других кабинетах. А урок технология и вовсе проходит в подвале школы. Кроме того, по мнению родителей, с переполненностью школы не справляется и столовая. Дети иной раз не успевают поесть. Между тем в пресс-службе отела образования сообщили, что управлением образования 24 сентября была организована встреча с родителями и проведены разъяснительные работы. По результатам встречи было принято несколько решений. Так, ученики 1-4 классов (116 учеников) СОШ №23 (прибывшие из СОШ №31) до конца первой четверти будут переведены в здание центра «Шапагат». А ученики 5-11 классов СОШ №23 (прибывшие из СОШ №31) до строительства нового здания для СОШ №31 будут продолжать обучение в школе-гимназии №34 имени А. Тайманова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.