Родители учениц в платках проиграли суд в Актобе

Недавно в городской суд поступил иск от родителей, которые пожаловались на то, что директора запрещают приходить детям в платках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Однако суд принял сторону ответчиков. - Судом города Актобе 1 февраля 2017 года вынесены решения об отказе в признании незаконными действия руководства средних школ города Актобе по запрету ношения платков в учебных заведениях. Действия руководства школьных учреждений признаны правомерными, - рассказали в пресс-службе актюбинского областного суда. Истцам объяснили, что согласно статье 49