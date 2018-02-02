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Социум

Родители учениц в платках проиграли суд в Актобе

Недавно в городской суд поступил иск от родителей, которые пожаловались на то, что директора запрещают приходить детям в платках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Однако суд принял сторону ответчиков. - Судом города Актобе 1 февраля 2017 года вынесены решения об отказе в признании незаконными действия руководства средних школ города Актобе по запрету ношения платков в учебных заведениях. Действия руководства школьных учреждений признаны правомерными, - рассказали в пресс-службе актюбинского областного суда. Истцам объяснили, что согласно статье 49
gorod
Родители учениц в платках проиграли суд в Актобе
Недавно в городской суд поступил иск от родителей, которые пожаловались на то, что директора запрещают приходить детям в платках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Однако суд принял сторону ответчиков. - Судом города Актобе 1 февраля 2017 года вынесены решения об отказе в признании незаконными действия руководства средних школ города Актобе по запрету ношения платков в учебных заведениях. Действия руководства школьных учреждений признаны правомерными, - рассказали в пресс-службе актюбинского областного суда. Истцам объяснили, что согласно статье 49 Закона «Об образовании» родители обязаны выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, установленные уполномоченным органом в области образования. Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). При этом запрещено включение в школьную форму элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий, разъяснили в суде. По данным Актюбинского областного управления образования, с начала года 340 учениц стали посещать занятия в платках. После разъяснительных работ со стороны чиновников 162 школьницы все-таки согласились снять головные уборы и теперь носят исключительно стандартную форму одежды. В управлении образования также предупредили, что в случае нарушения Закона об образования родителям грозит штраф в размере 5 МРП. Рената ГАРДИЕВА
суд ученицы платки

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