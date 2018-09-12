Большая работа проводиться для предотвращения коррупционных преступлений, несмотря на это, сфера образования продолжает считаться одной из самых коррумпированных в стране. Для прозрачности внедряются новые современные и цифровые технологии вроде электронных очередей. При приеме на работу также могут встречаться факты коррупции. Чтобы этого избежать, агентством внесено предложение более тщательно проверять потенциальных директоров. - Раньше прием осуществлялся прямым назначением либо конкурсом. Сейчас будет только путем конкурсного отбора, будет подключаться управление образования, они проведут тестирование и дадут свое заключение. Было два факта в Жанибекском районе. Там на должность директоров школ были назначены бывшие акимы сельских округов, ранее осужденные за коррупционные преступления, в настоящее время они не работают. Руководители отделов образования, которые их назначили, также отстранены от занимаемой должности. Аналогичные факты имеются и в других районах, сейчас мы их проверяем и будем принимать соответствующие решения, - рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат ИСАКОВ. Отдельно нужно выделить проблему поборов в школах. Запрещенные законодательством действия не останавливают ни родителей, ни администрацию некоторых школ. В социальных сетях родители время от времени начинают разговор о том, что необходимо скинуться на нужды школы. Даже если мама или папа не хотят этого делать, они, не желая быть "белой вороной", все равно скидываются, тем самым совершая коррупционные преступления. - По поборам к нам официально никто не обращался, но анализ и информация по чатам родителей есть, что сборы средств в школах продолжаются. Но пока официально к нам не обратятся, мы не можем меры принимать, - добавил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат ИСАКОВ. Однако есть школы, директора которых утверждают, что в их учебном заведении поборов нет, только спонсоры и добровольные взносы. - С родителями и учителями проводим беседы, у нас попечительский совет хорошо работает. Никаких поборов в нашей школе нет, - говорит директор СОШ №39 Гульнара АЙМАГАМБЕТОВА. Агентством по делам госслужбы было внесено предложение, чтобы все учебные заведения, начиная от детских садов и заканчивая вузами, публиковали на сайтах всю информацию о расходовании средств. Таким образом, родители смогут контролировать, на что тратятся деньги, которые выделяет государство, а также их добровольные взносы, которые иногда становятся добровольно-принудительными.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.