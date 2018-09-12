Об этом стало известно в ходе совещания в акимате Уральска на тему "Ономастика - основа духовного единства", в котором приняли участие общественные деятели, представители ономастической комиссии, сотрудники управления по развитию языков. - В целом в городе ведется обширная работа. За первое полугодие мы дали 83 новых названия улицам города. Во втором полугодии мы планируем переименовать несколько улиц в округах города. В целом 153 наименования мы уже подготовили и отправили на рассмотрение в областную ономастическую комиссию. До 2020 года мы планируем переименовать около 300 устаревших наименований улиц, - рассказал руководитель отдела культуры и развития языков города Уральск Куанышбек МУХАНГАЛИЕВ. Как рассказал руководитель отдела управления по развитию языков Жомарт ЕРНАЗАРОВ, в области проводится масштабная ономастическая политика, и в 2018 году по области было изменено 120 названий улиц, 1 микрорайона, 4 названия населенных пунктов, 2 сквера и 5 географических объектов. - Все переименованные названия улиц, населенных пунктов, микрорайонов, скверов и географических объектов были идеологически устаревшими, со времен Советского Союза. Данная работа будет и дальше проводиться. Мы должны понимать, что все идет с учетом мнения населения, - заявил Жомарт ЕРНАЗАРОВ. Стоит отметить, что вопрос о переименовании улиц в Уральске будет направлен в республиканскую ономастическую комиссию при правительстве РК. Вопрос об областных улицах и поселках будет рассматривать областная комиссия. Только после одобрения данных комиссий местный исполнительный орган выносит соответствующее решение.