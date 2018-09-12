Иллюстративное фото из архива "МГ" За качеством и ходом строительства объектов в Казахстане будут следить с помощью видеокамер, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев. - Для обеспечения прозрачности, чтобы не приходить физически, а с помощью камер смотреть, мы в пилотном порядке сейчас закачали на одном из строительных объектов Астаны всю проектно-сметную документацию на портал, туда же закачали экспертизу. Подрядчик, который выполняет работу, технадзор обязаны также получить электронную цифровую подпись, – сказал Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в Правительстве. Он пояснил, что сейчас все участники строительного рынка заполняют журналы, которые читают только в случае необходимости специализированные проверяющие организации. - Теперь же мы обяжем всё заполнять на портале, то есть все журналы учёта мы будем видеть. Во-вторых, будет видно, находился ли технадзор на стройке, когда заполнял эти документы или из дома через сотовый заполнял. То есть увидим физическое нахождение конкретно этого лица, – отметил Ускенбаев. За ходом строительства смогут наблюдать не только проверяющие органы, но и другие службы, такие как санитарный и противопожарный контроль. - Я дал поручение Комитету строительства в ПСД включить стоимость видеокамер. Они будут подключаться к общей системе МВД как "умный" город. В ходе строительства эти видеокамеры будут нам обеспечивать контроль за всеми видами работ. То есть не надо будет бегать по всем стройкам. Всё можно будет проследить по видеокамерам и задать вопрос: почему сечение такого диаметра у арматуры завезли? И если ответ не удовлетворит, то это основание для ГАСК и прокуратуры, чтобы точечно проверить, – заключил вице-министр. Видеокамеры при строительстве в Астане уже используют частные компании. Таким образом, онлайн-трансляция позволяет покупателям квартир следить за ходом строительства.