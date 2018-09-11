По словам очевидцев, "Фольксваген Вента" ехал по проспекту Абулхаир хана, при повороте на ул. Циолковского произошло столкновение с мотоциклом. На мотоцикле, помимо водителя был пассажир. Их обоих забрала карета скорой помощи. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Айнагуль САКПУСУНОВОЙ, скорая помощь прибыла на место ДТП через 4 минуты после вызова. - С места ДТП в Областную клиническую больницу госпитализированы 14-летний подросток и 20-летняя девушка, - сообщила Айнагуль САКПУСУНОВА. - У девушки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана затылочной области. У подростка также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибленные раны. Другие подробности выясняются.