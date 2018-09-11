Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске будет +28, ночью +10. В Атырау днем переменная облачность, 29 градусов выше нуля, ночью ожидается дождь, +20. В Актобе будет ясная солнечная погода, +26 днем и +8 ночью. В Актау днем +30, ночью дождь с грозой, 22 градуса выше нуля.