С места ДТП водителя скутера забрала карета скорой помощи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло около 18.00 на ул. Петровского, недалеко от деповского путепровода. По словам пассажира автомобиля "Шкода", они на машине ехали в сторону моста, ккак вдруг на дорогу резко выехал велосипедист. Машина резко затормозила и в нее врезался скутер, ехавший позади. За рулем скутера находилась девушка с ребенком лет 12. Девочка не пострадала, а вот водителя скутера скорая помощь забрала с ушибами. Другие подробности выясняются. Фото Арайлым УСЕРБАЕВОЙ