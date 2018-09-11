ДТП произошло около 18.00 на ул. Петровского, недалеко от деповского путепровода. По словам пассажира автомобиля "Шкода", они на машине ехали в сторону моста, ккак вдруг на дорогу резко выехал велосипедист. Машина резко затормозила и в нее врезался скутер, ехавший позади. За рулем скутера находилась девушка с ребенком лет 12. Девочка не пострадала, а вот водителя скутера скорая помощь забрала с ушибами. Другие подробности выясняются.