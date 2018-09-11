Фото со страницы в Instagram областной клинической болшьницы В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 36-летний врач повесился у себя дома. - Вчера, 10 сентября, в 21.30 дома покончил жизнь самоубийством известный в городе врач-травматолог. Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. В управлении здравоохранения ЗКО пообещали данный факт прокомментировать позже.