Уже сейчас жители города Атырау на специальном портале http://atyrau.opencity.kz могут создать "Личный кабинет", оставлять свои заявки и отслеживать работу КСК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Данный проект стартовал с 1 сентября, его цель – повышение качества обслуживания и прозрачность работы КСК. К порталу подключен 71 кооператив, это все действующие КСК в городе. - Портал – это единая платформа для обмена информацией. Атыраусцы смогут лично, не выходя из дома, ознакомиться с планами предстоящих работ и высказать свое мнение. Легче станет работать и самим представителям КСК. Например, чтобы принять какое-либо решение не придется собирать собрание или ходить по квартирам и оповещать жителей о сроках опрессовки отопления и отключении газа на ремонт. Как работает КСК, на что расходуются собранные средства, финансовые отчеты и т.д. Вся полная информация размещена на портале, - пояснил инженер сопровождения сайта atyrau.opencity.kz Аман Султанов. Отметим, что на портале http://atyrau.opencity.kz также размещена интерактивная карта города, с подробной информацией о всех имеющихся КСК и жилых домах. Кроме этого, собственники жилья смогут посмотреть не только информацию об отчетах финансово-хозяйственной деятельности кооперативов, но и узнать об имеющейся задолженности за услуги КСК. Камилла МАЛИК