Иллюстративное фото из архива "МГ" Большая часть положительно решенных обращений рассматривалась на совете по защите прав предпринимателей. К примеру в случае с ИП «Машенова Т.С.» региональной палате предпринимателей пришлось решать дело через суд. Обращение от Тасбулата Машенова поступило в региональную палату осенью прошлого года. В нем говорилось об административных барьерах при оформлении земельного участка, согласованного на заседании земельной комиссии акимата г.Уральска от 16 марта. В отделе земельных отношений свой отказ мотивировали тем, что данный участок налагается при аэросъемке на другой участок. В ходе обсуждения сложившейся ситуации уполномоченные государственные органы и Тасбулат Машенов пришли к обоюдному согласию на изменение конфигурации испрашиваемого земельного участка. Однако точку в этом деле, как выяснилось позже, ставить было рано. Предприниматель прошел все стадии согласования с уполномоченными органами, но постановлением акимата г.Уральск от 02.02.2018 за №233 ему вновь было отказано в предоставлении права временного землепользования на земельный участок по мотиву «стесненности» для других целей города. В феврале этого года обращение Тасбулата Машенова повторно вынесли на рассмотрение совета по защите прав предпринимателей, по итогам которого в областную прокуратуру было направлено письмо о проверке законности постановления городского акимата. В апреле Тасбулат Машенов записался на личный прием акима ЗКО. Алтай Кульгинов поручил уполномоченным органам проверить его доводы с выездом на место. - Дело Тасбулата Машенова мы сопровождали в судебных инстанциях. Решением специализированного межрайонного экономического суда наши исковые требования были полностью удовлетворены, несмотря на то что акимат г. Уральск обжаловал данное решение в апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного суда. Решение было оставлено без изменения. Хотелось бы отметить, что мы принимали все возможные меры досудебного урегулирования, соответственно несколько раз обращались в городской и областной акимат, другие органы. Тем не менее, учитывая позицию местных исполнительных органов, мы были вынуждены обратиться в суд, - отметил заместитель директора по правовым вопросам Нуржан Максотов. По данным, предоставленным палатой предпринимателей, всего в прошлом году по линии защиты бизнеса поступило более ста обращений. Почти 40% из них решены положительно. В итоге имущественные права субъектов бизнеса защищены более чем на 35 млн тенге. За 5 месяцев 2018 года эта сумма перевалила за 113 с половиной миллионов тенге. Анализ показывает, что число положительно решенных обращений растет из года в год.