Здесь же установлен бюст общественному деятелю Кабире Салыковой. Цель мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру» сохранить и передать историческое наследие последующим поколениям. Все эти благие дела в селе проведены. Всю свою жизнь Қабира Салықова посвятила общественной деятельности. Она возглавляла комитеты партии нескольких районов, а также была руководителем Гурьевского областного исполнительного комитета и комитета народного контроля. Она обладатель ордена «Құрмет Белгісі» и дважды ордена Трудового Красного Знамени. Открытие бюста на родине деятеля — свидетельство народного признания земляков. - В районе ведется большая работа в рамках программы, объявленной главой государства «Рухани жаңғыру». К примеру, о заслугах Кабиры Салыковой знают не только в этом селе, в районе и области, но и во всем независимом Казахстане. Поскольку ее главной целью было развитие родного села, - сказал на открытии аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ. Создание музея в селе Бостандык было давней идеей сельчан. Важное дело также было реализовано благодаря программе «Рухани жаңғыру». Внесший вклад в установку бюста сын Кабиры Салыковой Гиният Салыков оказал финансовую поддержку и в открытии музея. На 1,5 млн тенге было отремонтировано старое здание и оснащено необходимым оборудованием. В здании отведено помещение под кабинет Кабиры Салыковой, сюда же были переданы в дар 160 книг из ее личной библиотеки. В сборе экспонатов принимают активное участие и сельские жители. - Я лично знал Кабиру Салыкову и только с хорошей стороны. Благодаря ее поддержке я принял участие в первом слете молодых чабанов в г. Алматы. Она хотела, чтобы каждая сфера процветала, чтобы мы пополняли свои знания. Сегодня я оставил в музее фотографии, где мы запечатлены в работе, говорит сельский житель Казбек ГАЗИЗОВ. В перспективе планируется увеличить музейный фонд и открыть дополнительно 2 зала.