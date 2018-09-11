Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим Калауи. По словам спикера, в настоящее время в детских садах и школах г.Атырау ведется активная работа по цифровизации и автоматизации управления образовательного процесса. - Согласно этому плану, из местного бюджета выделены средства в размере 36,2 миллиона тенге на автоматизацию этих процессов в 57 школах и 66 детских садах, в том числе и в 23 частных дошкольных образовательных организациях, которые имеют государственный заказ, - уточним Мейрим Калауи. Инвестором проекта является ТОО "Hanali 2013", новая электронная система система уже внедрена в дошкольных учреждениях, в ближайшие дни она начнет работать и в городских школах. Благодаря новому проекту родители смогут зачислять своих детей в детские сады и школы в режиме онлайн, не выходя из дома и не простаивая в очередях. Кроме того, на сегодняшний день все 57 школ города Атырау используют электронные журналы проекта "Күнділік". На данный момент на сайте kundelik.kz зарегистрировано свыше 40 тысяч родителей и около 50 тысяч учеников, что составляет 83% от числа всех потенциальных пользователей.