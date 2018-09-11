Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким Жангалинского района Наурызбай КАРАГОЙШИН 11 сентября в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Как стало известно, проектная стоимость строительства водопровода составляет 11 млн тенге и ведется в рамках программа «Ақбұлақ». - Разработан проект строительства Жангалинского группового водопровода на сумму 2 млрд 533 млн тенге и при поддержке правительства в августе 2017 года начато строительство данного водопровода, которое планируется завершить в сентябре этого года. При подключении группового водопровода в рамках программы «Ақ бұлақ» 8 населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой, что составит 82 процента населения района, - рассказал Наурызбай КАРАГОЙШИН. Стоит отметить, что планируется обеспечение питьевой водой населенные пункты Кыркопа и Кызылоба. Разрабатывается проектно-сметная документация.