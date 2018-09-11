Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании снова говорили о поборах в школах и о том, как с ними покончить. В «селекторе» участвовали все регионы, на совещание пригласили директоров школ. Решить проблему с родительскими взносами в школах, говорили на совещании, должно создание попечительских советов, в которые входят депутаты, НПО и другие люди. Попечительские советы могут открыть счета для перечисления спонсорских взносов, их расходование должно стать прозрачным, чтобы исключить коррупцию. - Есть родители, которые помогают школам, но их деньги не поступают на спонсорский счет. Счета попечительских советов школ только для таких добровольных спонсоров. Поборы с родителей надо убрать! – считает руководитель Актюбинского управления образования Лаззат Уразбаева. - Если в классе не хватает парты или доски, это ответственность директора школы, не родителей. В управлении образования мы открыли Call-центр, куда каждый день поступают звонки. Если собирают деньги, родители могут звонить туда, мы разберемся. Что касается сборов денег на цветные принтеры, необходимые для распечатки многочисленных карточек в 1 классах, перешедших на кембриджскую программу, Лаззат Уразбаева ответила, что вопрос о его покупке надо поднимать не перед родителями, а перед администрацией школы. - В госпрограмме произошли изменения, - заявила руководитель Актюбинского облУО. - Финансирование должно соответствовать госпрограмме. Если нет, однозначно будут поборы с родителей. Поэтому мы поднимаем этот вопрос. Летом в городских школах деньги выделяли только на краску, а деньги нужны и на краску, и на канцтовары, и все остальное. Финансирования недостаточно. Денег не хватает на ремонт, канцтовары, хозтовары. И не только в школах, но и в детских садах. На 50-60% недостаточно финансирования. Но сейчас аким области дал команду обеспечить сферу образования полностью.