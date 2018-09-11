Цель объекта — объединить интеллектуальные ресурсы района, вносить вклад в развитие малого и среднего бизнеса и улучшение качества жизни сельчан. Это третья в области библиотека с коворкинг-центром. Такой культурный и развивающий объект в селе с многотысячным населением был необходим, особенно для продвижения молодежных идей. - Мы должны пользоваться такими возможностями. Здание предоставили, условия созданы. Не нужно жить стереотипами. К примеру, многие придут сюда, поработают и уходят. Все по стандарту. В то время как здесь можно развиваться, отдыхать, есть релакс зона. Не надо стесняться, в зарубежных странах люди в таких зонах могут даже выспаться, то есть будьте свободнее, проявляйте эмоции и чувства и это обязательно даст положительную энергетику, - заявил в ходе открытия объекта руководитель управления культуры ЗКО Кадырболат МУСАГАЛИЕВ. В центре пять зон — бизнес-зона, интернет, игровая, творческая и кофе-брейк. В каждой созданы условия для комфортного времяпровождения. - Дается возможность для молодежи, для подрастающего поколения, для бизнесменов заниматься своими проектами, обмениваться опытом. Отсюда они могут войти в программу е-gov, получить любую услугу, не обращаясь в ЦОН, могут распечатать любую информацию или справку. А также встать на очередь в детский сад. Интернет здесь бесплатный, - рассказала директор Теректинской централизованной библиотечной системы Марина ЛУКМАНОВА. В первый же день со всеми присутствующими состоялась беседа, где местные жители выразили благодарность за новшество, а молодежь смогла опробовать компьютеры и другие возможности коворкинг-центра. Все убедились, что каждый найдет для себя занятие по душе.