Иллюстративное фото из архива "МГ" Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск сообщает, что с 11 сентября по 30 ноября 2018 года будет производится капитальный ремонт в микрорайоне Балауса. - В связи с ремонтными работами будет ограничено движение на улицах Пятимарская, Есет-Батыра, 10-ая, Шопан батыра, Радлова и Кашаубаева. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ЖКХ города Уральск.