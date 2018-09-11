Иллюстративное фото В связи с расширением и капитальным ремонтом городских улиц на данный момент приостановлено движение автотранспорта по ул. Владимирского, по проспекту Тайманова (от Досмухамедова до Гагарина), а также временные неудобства по ул.Тельмана. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, в целях предотвращения заторов в областном центре утверждены 9 участков, за которыми закреплены инспекторы ДПС МПС УВД г.Атырау. - Согласно анализу, регулировка необходима около рынков «Коктем», «Мерей», ТРЦ «Атырау», мкр. Жетиказына. Только вдоль проспекта Сатпаева будут дежурить 9 инспекторов дорожного движения. В районе ЦОНа и на других ключевых пешеходных проходах проспекта будут патрулировать по 2 инспектора, еще один в районе объездного моста на пересечении пр.Сатпаева-Курмангазы, - уточнили в пресс-службе ДВД Атырауской области.