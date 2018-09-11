Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что с 5 сентября по 5 декабря 2018 года на территории области будет проходить оперативно-прафилактическое мероприятие "Участок". Во время ОПМ участковые инспекторs полиции будут проводить подворные и поквартирные обходы, в том числе дачных массивов, чтобы познакомиться с жителями, которые проживают на участках. В ходе обхода полицейские будут раздавать визитки с контактными данными участкового инспектора полиции и дежурных частей ОВД. Граждане могут обратиться с проблемными вопросами, касающимися деятельности полиции. Дата и место проведения выездных приемов граждан Манарбеком ГАБДУЛЛИНЫМ: 17.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП №14, п.Деркул, ул.Даля, 34 18.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП№24, п.Круглоозерное, ул. Комсомольская, 82 19.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП №24, п.Серебряково, ул.Учительская, 4 20.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП №20, п.Желаево, ул.Курганная, 2/1 21.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП №9, ул.Гагарина, 36/4 22.09.2018 г. с 19.00 до 21.00 часов помещение УПП №4, ул.Л.Толстого, 28 Сотрудники МПС ДВД ЗКО просит жителей отнестись к проведению ОПМ с пониманием, оказать содействия сотрудникам полиции и принять активное участие на выездных приемах. По всем вопросам обращаться по телефонам: 92-17-20, 92-17-35 и 92-17-43.