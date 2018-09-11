Совместно с этим мероприятием проходит V Евразийская ассамблея отоларингологов и II съезд лор-врачей Республики Казахстан. - Глава государства Нурсултан Назарбаев большое внимание уделяет сфере здравоохранения страны. Об этом свидетельствуют построенные за годы независимости медицинские объекты, оснащенные самым современным оборудованием. В стране вводится обязательное медицинское страхование, идет цифровизация и внедрение самых передовых медицинских технологий. Казахстанские оториноларингологи прошли обучение в лучших клиниках Европы и России. И проведение подобных форумов позволяет обменяться опытом медицинских специалистов разных стран. Показать наши достижения и перенять передовой опыт мировых лидеров. Форум собрал лучших специалистов в сфере оториноларингологии из Германии, Польши, России, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Грузии, - сообщил президент Ассоциации оториноларингологов РК, академик НАН РК, профессор Райс Толебаев. Аким Атырауской области, приветствуя участников международного форума, отметил важность здоровья нации. Бесценным богатством современного общества является здоровое поколение. - Инициированная Главой государства программа «100 школ, 100 больниц» позволила построить в стране новые современные клиники, оборудованные по мировым стандартам. Уделяется большое внимание и обучению специалистов. Это позволило снять многие проблемные вопросы в этой сфере. И оказывать нашим людям качественную медицинскую помощь, - отметил Нурлан Ногаев. – Эта работа найдет свое продолжение и в будущем. Наши врачи имеют возможность посещать современные научные медицинские центры, получать необходимые знания и обмениваться опытом. И сегодняшняя встреча, несомненно, даст дальнейший импульс для развития этой отрасли. Ваша профессиональная деятельность дарит людям возможность услышать этот мир впервые и полноценно развиваться. Пусть воздастся за ваши труды. Директор научно-клинического центра оториноларингологии Российской Федерации, профессор Николай Дайхес рассказал, как создавалась Евразийская ассамблея отоларингологов. - В 2014 году в Москве мы создали эту ассамблею и единогласно избрали его президентом Райса Толебаева. Уважаемого и заслуженного профессионала своего дела. И мы поставили задачу обсуждать не только наши профессиональные вопросы, но и весь спектр услуг населению. Это и обмен самыми современными технологиями достижениями. Очень важно, что идет обмен на общественном, гражданском уровне. Это не просто научно-практическая конференция, это общение гражданского общества. Потому, что врачи это люди публичные, которые формируют различные мнения, учитывая какое количество стран принимают участие в таких встречах. В этом особенность этой ассамблеи, - подчеркнул Николай Дайхес. В работе двухдневного форума намечены проведения мастер-классов по современной хирургии. Проведение операций и консультации пациентов. Как было отмечено, уже накануне форума пяти жителям Атырау с нарушением слуха были проведены операции лучшими хирургами Москвы.