К реконструкции водопровода подрядная организация приступила в марте текущего года. По проекту срок сдачи гидросооружения был намечен на ноябрь, однако строители выполнили все работы раньше срока. Стоимость объекта 291 млн тенге. - Мы закончили строительство раньше срока. Финансирование было своевременным, да и погодные условия не подвели. Для работы мы привлекали местных жителей. Сейчас вода естьв о всех домах в селе, - рассказал заместитель директора ТОО «ҚҰРЫЛЫС ГАЗ» Сергей ГУЩИН. На сегодняшний день во всех домах села появилась вода. Всего здесь проживают 1397 человек. - В селе 270 домов и во всех появилась централизованное водоснабжение. Строительные работы по программе «Ақ бұлақ» начались полгода назад. Ранее здесь был водопровод, но он был изношен и поэтому нужна была его полная реконструкция. Сейчас здесь установлено современное оборудование, где вода проходит большую фильтрацию, - пояснил аким Амангельдинского сельского округа Таскалинского района Казбек ЖУМАГЕРЕЕВ. В свою очередь сами сельчане очень рады, что в их домах появилась чистая вода. - Я много лет живу в этом селе. То, что у нас появилась централизованная вода для нас настоящий праздник. Тот водопровод, который у нас был много лет назад давно стал непригодным, - сообщил житель села Амангельды Тельман МАШИЕВ. Стоит отметить, что за последние два года в Западно-Казахстанской области водой обеспечены 100 сельских населенных пунктов.