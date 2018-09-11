Российская клиника предлагает точное диагностирование и лечение различных аллергических заболеваний. Новости Уральск - Самарский диагностический центр: эффективно лечим аллергию Аллергия – болезнь 21 века Сегодня аллергия является одним из самых распространённых заболеваний, и нельзя недооценивать важность проблемы и опасность аллергии. Гораздо эффективнее проводить заблаговременную профилактику и лечение аллергии вне периода обострения. Симптомы аллергии могут быть как практически незаметными (маскирующиеся под другие болезни настолько, что можно и не догадываться о её наличии), так и опасными и угрожающими жизни (например, отёк гортани, бронхов с затруднением дыхания или анафилактический шок, который развивается за 10-15 минут при попадании вещества, на которое есть аллергия). Аллергические заболевания могут развиваться у людей независимо от возраста и пола, проявляясь временными симптомами, которые будут проходить после исчезновения аллергена, или же проявляясь в острой форме, так как основными причинами развития аллергии можно считать различные факторы – аллергены. Распространенные виды аллергии Ведущая роль в возникновении аллергии принадлежит иммунной системе. Именно этот естественный страж организма, призванный защищать от опасных и чужеродных элементов, дает сбой. При этом самые безобидные и обычные вещества расцениваются иммунной системой как враждебные для организма. Иммунитет приступает к обороне, бурно реагируя и при этом повреждая собственные ткани. Именно этот агрессивный ответ иммунной системы на факторы внешней среды и носит название аллергия (гиперчувствительность). Аллергия дыхательных путей чаще всего представлена аллергическим сезонным ринитом, вызванным пыльцой растений и круглогодичным ринитом. Болезнь проявляться зудом в носу, глазах, в горле, выделениями из носа, заложенностью носа, приступами чиханья в определенное время года или круглогодично. Бронхиальная астма - наиболее тяжелое проявление аллергии дыхательных путей. При астме ведущим симптом является приступ удушья, свистящие хрипы в грудной клетке, приступообразный кашель. Если у вас имеются вышеперечисленные жалобы, необходима консультация специалиста врача-аллерголога для выявления причины болезни, лечения и профилактики обострений. Кожные аллергии. Причин для развития кожных аллергических реакций много: от внешних - пищевые продукты, лекарственные средства, бытовое окружение и многое другое, до внутренних - болезни органов пищеварения, паразитозы, заболевания эндокринной системы. Во всем многообразии этих причинных факторов поможет разобраться врач-аллерголог. В Самарском диагностическом центре работают высококвалифицированные взрослые и детские иммунологи-аллергологи, которые помогут вам пройти точную диагностику, выявить причины аллергических состояний и получить нужное лечение.
В клинике проводится диагностика и лечение: • риниты, фарингиты, тонзиллиты, синуситы, стоматиты, бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма • рецидивирующие грибковые, вирусные, хламидийные, микоплазменные заболевания • вирусные инфекции семейства герпесвирусов (вирусы простого герпеса 1/2 типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барр, вирусы герпеса 6 типа). • фурункулы, карбункулы, абсцессы, рожистое воспаление • фарингомикозы, парадонтозы, афтозные стоматиты • увеличение лимфатических узлов • аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, крапивница и отек Квинке, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия
