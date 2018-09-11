Табельное оружие применили полицейские Актобе при задержании (видео)

10 сентября автопатруль БДПП УВД г.Актобе заметил на кольцевой дороге по ул.Г.Жубановой автомашину «Ланд Крузер-200», которая ранее проходила по ориентировке по факту ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Видео 18+! Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика! LPDfskhvfMo Как стало известно, водитель авто возле автомойки протаранил две автомашины. Водитель, заметив сотрудников полиции выбежал из автомашины и кинулся на полицейских. На требования полицейских бросить нож на землю начал убегать. При задержании он оказал физическое сопротивление, угрожал полицейским ножом, представлял реальную опасность для прохожих. - При задержании полицейскими произведены предупредительные выстрелы вверх. Задержанным оказался 44-летний ранее судимый житель Актобе, находившийся в наркотическом опьянении, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. С места преступления изъят клинок металлический в виде «мачете» и складной нож. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.380 ч.2 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый водворен в ИВС г.Актобе.