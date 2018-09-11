В обменниках доллар продается на три тенге дороже, чем вчера, 10 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Средневзвешенный курс доллара по  итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 380,97 тенге за доллар. По сравнению с торгами 10 сентября, американская валюта подорожала на 2,86 тенге. В обменных пунктах Уральска доллар США покупают по 380-381 тенге, а продают по 384-385 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.