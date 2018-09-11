Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 380,97 тенге за доллар. По сравнению с торгами 10 сентября, американская валюта подорожала на 2,86 тенге. В обменных пунктах Уральска доллар США покупают по 380-381 тенге, а продают по 384-385 тенге.