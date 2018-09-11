Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года. В 1988 году окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате. В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности инженер-электрик, в 1995 — Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан. С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002). С сентября 2002 по июнь 2003 — Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С июня 2003 по февраль 2006 — Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С февраля 2006 по январь 2007 — Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан. С января 2007 по 10 августа 2007 — Вице-министр финансов Республики Казахстан. С 10 августа 2007 года — Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 13 марта 2010 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан. 21 января 2012 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя Руководителя администрации Президента Республики Казахстан. 2013-2014 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан, в апреле 2014 года переназначен; С августа 2014 года - Министр финансов Республики Казахстан, переназначен на этот же пост 30 апреля 2015 года. С 1 июля 2017 года - избран членом совета директоров национального холдинга«КазАгро».Напомним, вчера, 10 сентября, экс-аким Астаны Асет Исекешев был назначен руководителем администрации президента РК вместо Адильбека Джаксыбекова, который вышел на заслуженный отдых.
Вам может быть интересно
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.