Акимом Астаны стал бывший министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Фото с сайта www.matritca.kz - Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен Акимом города Астаны, - говорится в сообщении.
Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года. В 1988 году окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате. В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности инженер-электрик, в 1995 — Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан. С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002). С сентября 2002 по июнь 2003 — Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С июня 2003 по февраль 2006 — Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С февраля 2006 по январь 2007 — Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан. С января 2007 по 10 августа 2007 — Вице-министр финансов Республики Казахстан. С 10 августа 2007 года — Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 13 марта 2010 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан. 21 января 2012 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя Руководителя администрации Президента Республики Казахстан. 2013-2014 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан, в апреле 2014 года переназначен; С августа 2014 года - Министр финансов Республики Казахстан, переназначен на этот же пост 30 апреля 2015 года. С 1 июля 2017 года - избран членом совета директоров национального холдинга«КазАгро».
Напомним, вчера, 10 сентября, экс-аким Астаны Асет Исекешев был назначен руководителем администрации президента РК вместо Адильбека Джаксыбекова, который вышел на заслуженный отдых.