Группа продленного дня проводится для учеников 1-4 классов с понедельника по пятницу. Стоимость с питанием – 35000 тенге, без питания – 25000 тенге. Занятия проводятся в две смены: с 9:00 до 13.30 и с 13.00 до 18.00.

- Пока вы заняты на работе, в нашем центре ваши дети не только выполнят домашнее задание, но и с пользой проведут время в уютной обстановке, - говорит директор центра «Непоседы» Лилия. - До школы и перед школой в зависимости от смены, ваш ребенок будет делать уроки с квалифицированными преподавателями, которые также помогут в освоении нового учебного материала, если малыш не понял новой темы урока. Ребятам в центре также предоставляется горячее питание. Выполнив домашние задания, дети могут заняться здесь творчеством, отдохнуть и поиграть.