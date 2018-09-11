Всего на операцию на позвоночнике Насте Бузгон нужно 3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24 сентября 8-летняя Анастасия с мамой отправится в Самарскую клинику имени Середавина на операцию на ноге. - Люди помогли нам собрать 400 тысяч тенге на операцию в Самаре. Спасибо всем, кто не равнодушен к нашей беде. Я благодарна абсолютно всем, кто нам помогал. Теперь 24 сентября мы отправимся в Самару. Затем Насте нужно провести операцию на позвоночник в Москве. Для этого необходимо 3 миллиона тенге. 1 миллион мы уже собрали, остается собрать еще 2 миллиона. Я надеюсь, что нам удастся собрать эти деньги, - говорит мама Насти Любовь КИРКИНА. По словам Любови, если девочке не сделать операцию на позвоночник, она останется инвалидом. Нужно отметить, что мама Насти не в первый раз обращается с просьбой о помощи к людям. Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Народный банк Казахстана KZ286012353000016141 Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге) Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге) Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях) Киви-кошелек: 87471631562 Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466 Номер карты Каспи голд 5169493191223133 Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.  