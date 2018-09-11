11 человек, которые на прошлой неделе приехали из Узебкистана в областной центр, неожиданно уехали вновь на родину, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" У них, как выяснилось, нет денег для проживания в Актобе. В итоге 10 сентября допрос потерпевших состоялся посредством видеосвязи. Истцы находятся в Сарыагашском районном суде Туркестанской области. Туда им легче добраться, нежели на запад Казахстана. Кроме того, потерпевшим предоставили переводчика, свободно владеющего их родным языком. Однако связь постоянно прерывается, начало процесса по этой причине пришлось отложить с 10 утра на 11 часов 15 минут. Слушания продолжаются. Напомним, возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. На скамье подсудимых три водителя. Еще два человека – механик, директор автопарка – находятся под подпиской о невыезде. Владелец же злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск. Однако родные не верят в смерть своих близких, утверждая, что у них до сих пор включены  телефоны.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.