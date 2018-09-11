Фото с сайта altaynews.kz Министерство внутренних дел вносит поправки в закон "О документах, удостоверяющих личность", предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей при совместном выезде за границу, сообщает пресс-служба ведомства. В МВД пояснили, что последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными. - Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан (к примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и другие страны), – говорится в сообщении. Чтобы обеспечить гражданам свободное перемещение границ других стран, МВД вносит соответствующие поправки в закон. Теперь для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт. Нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.