По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет переменная облачность, до 26 градусов тепла днем и +12 ночью. В Атырау также переменная облачность, днем +30, ночью +17. В Актобе днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла, ночью +8. В Актау по-прежнему тепло, +32 днем +19 ночью.