Фото из архива "МГ" Указом глав государства Асет Исекешев освобожден от должности акима Астаны и назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан. - Указами Главы государства освобождены: Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста; Амреев Багдат Култаевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран в связи с переходом на другую работу, - говорится в тексте. Асет Исекешев был назначен на должность акима Астаны два года назад, в июне 2016 года. Адильбек Джаксыбеков такжы был назначен на должность руководителя администрации президента в 2016 году.Фото с сайта Informburo.kz