По информации, мужчины связались с родными по телефону, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Мейиржан и Мейрхан Караковы Как сообщила сестра двоих из пропавших мужчин Акнур Каракова, ее брат Мейржан вышел на связь с супругой, и сообщил, что они все живы, здоровы, находятся близ Аральска. - Больше никаких подробностей я не знаю, - сказала девушка. - Пропавшие жители Актобе нашлись в Кызылординской области. Для поиска пропавших жителей области была создана поисковая группа в составе сотрудников полиции Иргизского РОВД, ДВД Карагиндинской и Кызылординских областей. В результате поисковых мероприятий установлено местонахождение вышеуказанных лиц в Аральском районе Кызылординской области. Все они живы и здоровы. В поисках пропавших был задействован вертолет «Казавиаспаса», - сообщили в ДВД Актюбинской области. Как мы сообщали ранее, 1 сентября шестеро мужчин выехали на поиски табуна лошадей. Позже они перестали выходить на связь, телефоны были выключены. в Шалкарском районе выехали на поиски пропавших лошадей 6 мужчин, и пропали. 6 сентября родные подали заявление в полицию и просили подключить вертолет.