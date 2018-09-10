По информации Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательный отряда КЧС МВД РК, 7 сентября в 10:45 и 11:17 поступило 2 вызова от матерей малолетних детей. В первом случае за помощью спасателей обратилась женщина, проживающая в микрорайоне Нурсая, которая вышла во двор дома, а вернувшись обратно, обнаружила дверь своей квартиры закрытой. - В квартире остался 9-летний мальчик, он испугался и начал плакать. Спасатели оперативно вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательных инструментов. Ребенок сильно испугался, его руки дрожали от страха. Главный спасатель-психолог оказала мальчику экстренную психологическую помощь - провела беседу и успокоив его, передала матери, - рассказали в пресс-службе Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательный отряда КЧС МВД РК. Второй инцидент произошел в поселке Балыкшы, где в одном из жилых домов захлопнулась входная дверь. Хозяйка квартиры не смогла открыть дверь, за которой остались восьмилетняя девочка и 2-летний ребенок. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и открыли дверь. - У девочки был сильный испуг, холодные от страха руки, а двухгодовалый малыш особо не тревожился, он не подозревал о происходящем инциденте. Детям также была оказана экстренная психологическая помощь, - добавили в пресс-службе. Отметим, с начала года спасателями ЗРАОСО из похожих ситуаций спасено около 30 человек, и больше половины из них - дети.