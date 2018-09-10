В слете молодых педагогов приняли участие 100 учителей со всей области. В первый день смены для них были организованы занятия с психолого международного класса, который рассказал о том как найти индивидуальный подход к каждому школьнику. Также здесь были прочитаны предметные лекции, спикерами выступали преподаватели учебного центра «Орлеу». - На занятиях молодым учителям рассказывали каким должен быть учитель. Как заинтересовать учеников, и как сделать так, чтобы пройденный материал усвоили все 100% школьников. Помимо лекций здесь проводились спортивные соревнования, музыкальные конкурсы. В последний день все участники слета писали эссе на тему о том, какими они видят настоящего учителя, - рассказал руководитель отдела областного методического кабинета Асындар ДАУЕШЕВА. В церемонии закрытия смены принял участие заместитель акима области. По его словам, в современном мире учителя не должны ограничиваться лишь теми знаниями и навыками, которые у них уже есть. - Необходимо с малых лет начать учить языки. при этом если человек хочет расширить свои возможностиЮ, то необходимо изучать не только русский и казахский языки, но и английский, а также другие по возможности. Сейчас в нашей области есть много центров, где преподаватели дают хорошие знания по нескольким языкам. Поэтому учителям, особенно молодым специалистам, надо всегда пополнять свой багаж знаний, - пояснил заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов. По словам организаторов, подобный слет для педагогов будут проводить на постоянной основе.